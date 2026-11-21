Un hombre fue asesinado a tiros en Villa Guillermina, Santa Fe, después de una discusión vecinal que, según la reconstrucción difundida por medios locales, comenzó por el volumen de la música. Por el homicidio permanece detenido Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de 62 años.

La víctima fue identificada como Elbio Geiser, quien trabajaba de carnicero. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cerca del cruce de San Martín y Rosario, en esa localidad del norte santafesino, informó Infobae.

Un testigo registró la secuencia con su teléfono celular. Las imágenes muestran al atacante armado y forman parte del material conocido sobre el episodio.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por Rosario3 y citada por Infobae, el hijo del farmacéutico se acercó inicialmente a pedir que bajaran la música porque no podían dormir. El intercambio derivó en una discusión y luego intervino su padre.

Según esa versión, el hombre se retiró en su camioneta y regresó armado. Durante el ataque, Geiser intentó refugiarse en un vehículo, pero recibió nuevos disparos y murió en el lugar.

La Policía tomó conocimiento del hecho cuando una persona se presentó en la comisaría de Villa Guillermina para avisar que había un hombre baleado. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima y recogieron vainas servidas.

En un primer momento, los agentes detuvieron al farmacéutico y a su hijo. Sin embargo, la Justicia dispuso que solo el hombre de 62 años permaneciera detenido, según la información publicada.

Durante un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos, la Policía secuestró una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.

Bomberos Zapadores de Vera trasladaron el cuerpo de Geiser a la morgue judicial de Reconquista para la realización de la autopsia. La investigación deberá establecer las circunstancias del homicidio y la responsabilidad del acusado.