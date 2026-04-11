En horas de la madrugada de este sabado, aproximadamente a las 06:15, personal de Comisaría Primera intervino en un local bailable ubicado en inmediaciones de calles Maestra Piccini y Rocamora de esta ciudad.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la oficial que se encontraba a cargo del servicio adicional, quien informó que un joven de 20 años habría agredido físicamente a un empleado encargado de la limpieza de los baños, de 43 años de edad, quien se encontraba desempeñando sus tareas. Como consecuencia de la agresión, el trabajador resultó lesionado en el rostro.

Ante lo ocurrido, se dio intervención a la Fiscalía en turno, la cual dispuso la aprehensión del agresor. Asimismo, al momento de ser identificado, el mismo proporcionó datos filiatorios falsos, pudiendo posteriormente establecerse su verdadera identidad mediante la documentación correspondiente.

En tanto, el hombre lesionado fue trasladado en ambulancia hacia el hospital local para recibir atención médica.