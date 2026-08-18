En la jornada de este martes, personal de Comisaría Cuarta intervino en un procedimiento por un hecho de hurto ocurrido en un supermercado ubicado en la intersección de calles Primera Junta y Montana.

Tras un llamado del Comando Radioeléctrico, los efectivos se hicieron presentes en el lugar, donde personal de Comisaría Tercera tenía demorado a un hombre de 51 años, señalado como autor de la sustracción de diversos elementos de mercadería.

Al realizar la intervención, se constató que el demorado llevaba entre sus prendas los productos sustraídos. Informado el fiscal de turno sobre lo sucedido, dispuso el secuestro de los elementos y su inmediata restitución al encargado del comercio, un hombre de 42 años.

Asimismo, el magistrado ordenó la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.