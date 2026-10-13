En la noche del lunes, personal policial de Comisaría Cuarta llevó adelante un procedimiento en la intersección de calles Santiago Díaz y Salaberry, que culminó con la aprehensión de un hombre de 33 años, en el marco de una causa por robo en flagrancia.

El procedimiento se originó a partir de una investigación por un hecho ocurrido durante la tarde sobre la Ruta Nacional 136, donde habrían sustraído pertenencias del interior de un camión, cuyo conductor, un hombre de 60 años de nacionalidad chilena se encontraba de paso por la zona.

A partir de la información recabada, los efectivos lograron localizar al sospechoso, quien llevaba consigo un morral negro y otros elementos que habrían sido denunciados como sustraídos. En una primera instancia, el damnificado no habría formalizado la denuncia debido a la urgencia de continuar su viaje hacia el puente internacional que conecta con la República Oriental del Uruguay.

Tras las comunicaciones correspondientes con la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental para continuar con las actuaciones de rigor.

Asimismo, personal de Comisaría Quinta colaboró con la formalización de la denuncia por parte del ciudadano y con la entrega de los efectos recuperados. En el operativo también prestaron colaboración personal de Comisaría Tercera.

Por otra parte, en horas de la madrugada de este martes, alrededor de las 04:10, personal policial de Comisaría Segunda intervino en inmediaciones de las calles Italia y Belisario Roldán, a raíz de un requerimiento del Comando Radioeléctrico por un presunto intento de hurto en el interior de un vehículo.

Según se informó, un hombre de 29 años habría ingresado a un automóvil con intenciones de sustraer pertenencias de su interior, siendo advertida la situación y solicitada la presencia policial.

Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sujeto, previa comunicación con el fiscal en turno, quien tomó intervención en el hecho.

El procedimiento se enmarca en una causa por hurto en grado de tentativa en flagrancia, quedando el aprehendido a disposición de la autoridad judicial competente.