Un grave hecho policial tuvo lugar este viernes por la tarde en la zona este de la capital entrerriana. Un delincuente de 32 años fue aprehendido en flagrancia luego de ingresar a una propiedad privada, armarse con cuchillos de la finca y privar de la libertad a una niña de 12 años para evitar ser arrestado.

Según se informó a AHORA, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en un inmueble ubicado en calle Miguel David al 2900. Según informaron fuentes policiales, el propietario del domicilio, quien es odontólogo, se encontraba descansando en la planta alta cuando escuchó ruidos extraños provenientes del nivel inferior.

Al descender por las escaleras para verificar la situación, el médico sorprendió a un sujeto desconocido dentro de su hogar. Al verse descubierto, el intruso se dirigió rápidamente hacia el sector de la cocina, tomó dos cuchillos y redujo a la hija del dueño de casa, de 12 años, tomándola como rehén.

Tras la alerta al 911, efectivos de la Comisaría Decimoquinta acudieron de inmediato al lugar. Los uniformados actuaron con rapidez y lograron neutralizar y reducir al agresor sin que la menor sufriera lesiones.

El detenido fue identificado como M.R, una persona con problemas de salud mental que ya fue asistido e internado en el hospital Escuela de Salud Mental.

Por disposición de la fiscal de turno, Carolina Guzmán, el imputado fue trasladado primeramente al Hospital San Martín debido al evidente estado de alteración que presentaba.

Tras ser examinado y realizarse los trámites de rigor en la División Antecedentes Personales y Medicina Legal, quedó alojado en la Alcaidía de Tribunales imputado por los delitos de Tentativa de Robo Calificado en Flagrancia y Privación Ilegítima de la Libertad.

Fuente: Ahora