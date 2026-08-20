Un usuario de Facebook reportó un hecho de violencia por la calles de Pueblo Nuevo, según su relato “un chico bajaba gritando de la calle Pellegrini pidiendo ayuda desesperadamente, tenía la cabeza lastimada. Ingresó a una casa con el portón abierto desesperado y casi inconsciente. A los dos minutos dos motos con palos en las manos estaban buscándolo. Ajuste de cuentas al parecer”.

Ahora ElDía consultó a la Policía sobre los hechos y confirmaron que, en esa zona de la ciudad, un hecho como el que se describió en redes sociales había tenido lugar.

Al respecto, precisaron que “se entrevistó al masculino, donde manifestó que lo interceptaron en moto y lo golpearon. Supuestamente él no los conocía, llegó la ambulancia y demás, pero se negó a ser atendido”.

Sobre si se trata de un episodio recurrente en la zona, señalaron que se trató de un “hecho aislado”.