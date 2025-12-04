Un hombre resultó herido tras chocar su camioneta contra un acoplado estacionado en Ruta 20. El hecho ocurrió esta madrugada en jurisdicción de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú. El lesionado fue derivado para recibir atención médica.

Según se informó, minutos antes de las tres de la mañana, personal policial de la Comisaría Urdinarrain intervino en un siniestro vial registrado sobre la ruta en el sentido Urdinarrain–Gualeguaychú, frente a la estación de servicio Gulf, en el sector conocido como “La Curva”.

Por causas que aún se investigan, una camioneta Ford EcoSport impactó de frente contra la parte trasera de un acoplado que permanecía estacionado en la dársena de la ruta.

El conductor de la camioneta, un hombre de 52 años oriundo de Basavilbaso, fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. En tanto, el conductor del camión, un hombre de 35 y de Concepción del Uruguay, resultó ileso, ya que no se encontraba dentro del vehículo al momento del impacto.

La calzada permaneció momentáneamente cortada por precaución mientras se realizaban las pericias correspondientes. Desde el hospital informaron que el conductor lesionado presenta politraumatismos leves y heridas cortantes en el rostro, sin gravedad, quedando en observación, según publicó Cristal Urdi.