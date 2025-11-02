En la madrugada del viernes, personal de Comisaría Tercera intervino en un domicilio ubicado en Soldado Mostto, próximo al 260, luego de recibir un llamado por disturbios.

Al arribar al lugar, los efectivos escucharon golpes, muebles siendo desplazados y la voz de un hombre de 37 años que solicitaba que le abrieran la puerta, alegando haber perdido la llave. Según relató el propietario de la vivienda, un hombre de 43 años, el sujeto había alquilado el inmueble el pasado jueves con compromiso de retiro para el día sábado.

Una vez que el propietario abrió la puerta, los uniformados encontraron al individuo en evidente estado de alteración, agitación y sudoración intensa, presuntamente bajo efectos de sustancias estupefacientes. Ante la situación, se solicitó la presencia de personal médico de salud mental y apoyo policial.

En el interior de la vivienda se constató la presencia de sangre en el piso, aparentemente producto de heridas autoinfligidas por el hombre, quien fue trasladado al Hospital Centenario para recibir atención médica, permaneciendo bajo custodia policial.

El hecho fue informado al Fiscal Auxiliar en turno, quien dispuso la toma de denuncia por los daños ocasionados al mobiliario y a la propiedad. Además, ordenó la aprehensión del involucrado, que se llevó a cabo tras su alta médica