Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 00:25 horas, personal de la Comisaría Octava intervino en un domicilio ubicado en la intersección de Marcelo T. de Alvear y C. de Tropas, tras el llamado de una mujer de 52 años.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 50 años dentro de la vivienda, quien seria hermano de la damnificada, incumpliendo las medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento oportunamente dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 1, en el marco de una causa por amenazas.

Informada la situación a la Fiscalía de Género interviniente, se dispuso la aprehensión del involucrado, su traslado a la Jefatura Departamental y la realización de las actuaciones de rigor.