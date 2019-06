Un hombre intentó entrar a la Casa Rosada, saltó la reja y fue detenido: estaba armado

El hecho se registró a las 17:30, en una jornada nublada, frente a decenas de testigos. Según manifestaron los vecinos, el sujeto estacionó su moto contra la reja, comenzó a gritar "incoherencias", saltó las vallas y cayó en el patio frontal de la sede. Inmediatamente, los agentes que custodian el establecimiento lo redujeron.

El acusado, identificado como Martín Alejandro Picotti Bordenave con domicilio en la Paternal, quedó detenido en la Dirección General de Seguridad y Estado de la Policía Federal. Según informaron fuentes policiales, no tiene antecedentes y "no parecía estar en sus cabales" al momento del hecho. Además, informaron que no encontraron armas en su poder. El caso quedó a cargo del Juzgado Federal N°1

Vecinos que presenciaron el violento episodio lo grabaron con las cámaras de sus teléfonos celulares y publicaron el video en las redes sociales. .

El 13 de mayo pasado,Francisco Ariel Muñiz, de 35 años, entró a la Casa Rosada con un arma y aseguró tener una audiencia con el presidente Mauricio Macri. Una vez que los custodios confirmaron que la cita no existía, lo echaron del lugar. Ante la respuesta, el acusado lanzó al piso un estuche plateado con un revólver en su interior y salió corriendo.