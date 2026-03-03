Cerca de la medianoche de este lunes, personal policial la Comisaría Segunda de la Policía de Gualeguaychú fue enviado a las inmediaciones de Belisario Roldán y España, a raíz de un llamado que alertaba sobre una discusión de índole familiar.

Al llegar al lugar, los uniformados vieron a un hombre de 52 años insultando hacia el interior de un domicilio. Al intentar hablar con él, el sujeto se mostró ofuscado y comenzó a increpar a los policías, por lo que procedieron a retirarlo del frente de la vivienda para resguardar la situación.

Posteriormente, los efectivos dialogaron con la dueña de la casa, una mujer de 38 años, quien manifestó que el sujeto sería su hermano, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, lo habrían denunciado por robos, y es por eso que habría venido a Gualeguaychú. También señaló que momentos antes de que llegue la policía se había presentado en la vivienda golpeando la puerta y exigiendo que le abrieran.



Según relató esta mujer, al descender su pareja para solicitarle que se retirara, el hombre tomó un trozo de palo de escoba e intentó agredirlo físicamente, motivando que ambos ingresaran nuevamente al domicilio y dieran aviso al 101.

Informada la Fiscal de Género en turno, dispuso el traslado del individuo a la Jefatura Departamental en calidad de aprehendido por el supuesto delito de amenazas, como así también para que la damnificada formalice la correspondiente denuncia.