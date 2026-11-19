Alrededor de la una de la madrugada de este jueves, personal policial dependiente de Comisaría Segunda intervino en un hecho de robo en grado de tentativa, ocurrido en inmediaciones de las calles Presidente Perón y J. V. González.



La intervención se inició a raíz de un llamado telefónico recibido en el Comando Radioeléctrico, que alertó sobre la situación, comisionándose de inmediato al personal policial.



Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 53 años, quien manifestó que, al regresar de su trabajo y mientras caminaba por calle Presidente Perón en dirección sur, fue sorprendida por un individuo que la tomó del brazo y de la riñonera que llevaba consigo, intentando sustraerle sus pertenencias.

Ante los gritos de auxilio de la mujer, varios vecinos salieron de sus viviendas, situación que llevó al agresor a darse a la fuga sin lograr concretar la sustracción.



Ante ello, uno de los vecinos inició un seguimiento del sospechoso, sin perderlo de vista, hasta lograr localizarlo en la calle Ameghino, donde consiguió demorarlo hasta el arribo de los uniformados.



Informada la situación a la Fiscalía en turno, se dispuso la aprehensión del hombre, de 38 años de edad, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.