Un grave episodio de violencia de género sacudió este domingo por la mañana a la localidad de Colonia Hambis, en el departamento Colón, donde un hombre de 50 años falleció tras dispararle a su pareja y luego quitarse la vida.

Según informaron fuentes policiales del Destacamento Hambis, el hecho se registró alrededor de las 6.40 en un domicilio particular. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una mujer de 47 años, de ocupación comerciante, y su pareja, un avicultor de 50 años, presentaban heridas provocadas por un arma de fuego. El hombre ya se encontraba sin vida en el interior de la vivienda.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en la escena, allegados escucharon una fuerte discusión de pareja seguida de varias detonaciones. Al acercarse, observaron a la mujer herida y al hombre deambulando por la casa con un arma de fuego en sus manos. Instantes después, tras oírse un nuevo disparo, hallaron al agresor tendido en el comedor, aparentemente sin signos vitales.

La víctima fue trasladada de urgencia por familiares al Hospital San Benjamín de la ciudad de Colón, donde permanece internada bajo atención médica mientras se aguarda el parte oficial sobre el carácter y la evolución de sus lesiones.

La causa es investigada bajo la hipótesis de una tentativa de femicidio seguida de suicidio. Este nuevo ataque vuelve a poner en alerta a la provincia por la violencia machista: en lo que va del año, Entre Ríos ya registra seis femicidios y un transfemicidio, según estadísticas de Ahora.

Fuente: Ahora