VIOLENCIA EN GUALEGUAYCHÚ
Un hombre llegó borracho a su casa y comenzó a agredir a su hijo: terminó detenido
En horas de la noche, a raíz de un llamado a la Sala de Comando Radioeléctrico, personal policial se hizo presente en un domicilio ubicado en calle El Algarrobo, próximo al numeral 1400, debido a un presunto episodio de violencia familiar.
Al arribar, los funcionarios se entrevistaron con la victima, quien informó que su pareja, un hombre de 39 años, había llegado en evidente estado de ebriedad, sumamente agresivo, protagonizando una pelea con su hijo de 16 años, a quien incluso le habría roto la remera, todo ello en presencia de sus otros hijos menores de edad que se encontraban en la vivienda.
Al percatarse de la presencia policial, el individuo adoptó una actitud violenta y desafiante, por lo que debió ser reducido. Informada la Fiscalía en turno, se dispuso su inmediata detención y traslado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.