Un hombre manejaba borracho y volcó su camioneta en Mendoza, provocando un grave accidente en la madrugada de este sábado en Chacras de Coria, departamento de Luján de Cuyo. El conductor, de 38 años, perdió el control de una Toyota Hilux y terminó volcando en un canal de riego lateral.

El episodio ocurrió cerca de las 5:06 en la intersección de las calles Guardia Vieja y Presidente Perón. Dentro del vehículo viajaba también una mujer de 29 años, que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore por politraumatismos e intoxicación alcohólica.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un resultado alarmante: 2,34 gramos por litro de alcohol en sangre, casi cinco veces por encima del límite permitido en la provincia de Mendoza, que es de 0,5 g/l.

Rescate y asistencia

Tras el vuelco, tanto el conductor como su acompañante quedaron atrapados en el interior del habitáculo. Vecinos que observaron la escena llamaron al 911, lo que permitió la rápida llegada de los equipos de emergencia.

Bomberos Voluntarios de Luján trabajaron durante varios minutos para liberar a las víctimas, en un operativo complejo debido a la posición del vehículo en la zanja. Una vez rescatados, fueron asistidos por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

La mujer, que presentaba heridas y un cuadro de intoxicación alcohólica, fue trasladada al Hospital Lagomaggiore, donde permaneció bajo observación médica. El conductor, en tanto, resultó ileso de consideración pero fue puesto a disposición de la Justicia tras confirmarse su elevado nivel de alcoholemia.

Investigación judicial

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Contravencional en Turno, que ordenó la notificación correspondiente al conductor y dispuso su traslado a la sede judicial. La infracción al límite de alcohol en sangre representa una falta grave que podría derivar en sanciones ejemplares.

Mientras tanto, personal de la Policía Científica realizó pericias en el lugar para establecer con precisión la mecánica del vuelco. Las autoridades intentan determinar si la velocidad y el estado del conductor fueron los factores determinantes en la pérdida de control del rodado.

Efectivos de la Policía de Mendoza y agentes de tránsito trabajaron también en la zona, ordenando la circulación y recolectando testimonios de los vecinos que presenciaron el accidente.

Alarma por el consumo de alcohol al volante

El siniestro volvió a encender las alarmas sobre los riesgos del consumo de alcohol al volante. Conducir con 2,34 g/l en sangre representa un grave peligro no solo para el conductor y sus acompañantes, sino también para terceros.

En Mendoza, la normativa provincial fija en 0,5 g/l el límite de tolerancia para automovilistas. Exceder ese valor constituye una falta contravencional que puede implicar multas económicas, retención de la licencia e incluso inhabilitación para conducir.

En este caso, el accidente dejó una víctima hospitalizada y un proceso judicial en marcha. Las pericias finales serán determinantes para definir las responsabilidades y eventuales sanciones. (Con información de Infobae)