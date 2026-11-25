En horas de la madrugada de este miércoles, personal policial dependiente de la Comisaría de Urdinarrain intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N.º 20, a la altura del kilómetro 58 aproximadamente.

La intervención se inició a raíz de un llamado telefónico recibido por parte de Bomberos Voluntarios, quienes alertaron sobre el despiste de un automóvil en el mencionado sector.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un automóvil marca Fiat Siena, se encontraba sobre la banquina, entre los pastizales. A un costado del vehículo se hallaba su conductor, un hombre de 46 años de edad, quien manifestó haber perdido el control del rodado.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios y personal de la ambulancia local, quienes realizaron un control preventivo al conductor, constatándose que no presentaba lesiones.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado mediante una grúa hasta la dependencia policial, a los fines de su resguardo.