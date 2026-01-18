El agresor, de 40 años, exigía la tarjeta de cobro para saldar una deuda por estupefacientes. La madre del sujeto intervino para salvar a la anciana. El hombre fue detenido tras ser asistido en el Hospital Masvernat.

Un hecho de extrema violencia familiar conmocionó a los vecinos de la calle Teniente Ibáñez al 80 durante las últimas horas. Un hombre de 40 años fue detenido tras intentar asesinar a puñaladas a su abuela, una mujer de 84 años, en medio de un brote de violencia provocado por el consumo de sustancias.

El personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar tras recibir un aviso por un altercado violento. Al llegar, se encontraron con una escena de suma tensión que derivó en la intervención inmediata de la Fiscalía.

Ataque y defensa

Según la denuncia radicada por la víctima, su nieto llegó al domicilio en un estado de gran alteración. El hombre comenzó a exigirle la entrega de su tarjeta de cobro y dinero en efectivo, manifestando que necesitaba el capital para pagar una deuda vinculada a la compra de drogas.

Ante la negativa de la mujer, el sujeto tomó un cuchillo de cocina y comenzó a lanzar estocadas y puñaladas contra su abuela. Afortunadamente, la madre del agresor (e hija de la víctima) se interpuso en el ataque, logrando defender a la anciana e iniciar un forcejeo para desarmarlo.

Herido y detenido

Como consecuencia de la pelea para quitarle el arma blanca, el imputado sufrió un corte en el dedo meñique de su mano derecha. Bajo custodia policial, fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió las curaciones pertinentes antes de ser trasladado a la jefatura.

La fiscal Macarena Mondragón dispuso la detención formal del sujeto bajo la imputación de Amenazas Calificadas en contexto de Violencia Familiar. Actualmente, el hombre permanece a disposición de la justicia mientras se evalúan medidas de protección urgentes para la abuela y su madre.

Fuente: Concordia Policiales