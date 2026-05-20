Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles, tras ser sorprendido con mercadería sustraída de una camioneta, perteneciente a una distribuidora.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 horas, cuando un remisero, levantó en la terminal de ómnibus a un pasajero que manifestó ser repartidor de una distribuidora ubicada en inmediaciones de Luis N. Palma y Nagera, y que su camioneta se encontraba averiada en inmediaciones de calles Luis N. Palma y Villa del Cerro.

Al llegar al lugar señalado, el remisero observó cómo el sujeto retiró dos cajones de quesos desde el interior de una camioneta, trasladándolos posteriormente hacia el barrio Fiorotto. Ante las sospechas generadas por la situación, y cuando el pasajero solicitó regresar nuevamente al vehículo, el trabajador dio aviso a personal de Comisaría Octava.

Tras las averiguaciones realizadas, se logró establecer comunicación con la propietaria de la distribuidora, una mujer de 48 años, la cual informo que no existía ningún empleado con el apellido aportado por el individuo, constatándose además la faltante de mercadería en una camioneta perteneciente a la firma.

Informado el fiscal en turno, dispuso la aprehensión del sospechoso y su posterior traslado a Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.