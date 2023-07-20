En este caso, en el marco de inspecciones habituales en el Puente Internacional "Libertador General San Martin", que une Gualeguaychú con Fray Bentos, agentes aduaneros descubrieron que un ciudadano argentino intentaba cruzar hacia Uruguay con medicamentos sin declarar.

Se trataba de 637 cajas de medicamentos entre los que había viagra, analgésicos, antiinflamatorios, descongestivos, antiespasmódicos, antialérgicos, antimicóticos y cremas humectantes.

“La maniobra es una transgresión al Régimen de Equipaje, contemplada en el artículo 979 del Código Aduanero, por lo cual el personal de la Aduana resolvió incautar la mercadería valuada en más de $200.000”, aseguraron desde la Aduana.