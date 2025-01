Un trágico suceso ocurrió este viernes al mediodía en el Parque Quintana, ubicado en el ingreso a la ciudad de Gualeguay. Allí, un hombre de 36 años perdió la vida tras ingresar a nadar en un sector no habilitado del lago, aparentemente debido al intenso calor que se vivió durante la jornada.



Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, a las 13:27 recibieron un llamado alertando sobre la desaparición de una persona en las aguas del reservorio del parque. De inmediato, se movilizó una dotación equipada con una embarcación para iniciar las exhaustivas tareas de búsqueda.



El operativo contó con la colaboración de personal policial y de Prefectura Naval. Finalmente, a las 15:08, el cuerpo sin vida del hombre fue hallado en el lago, confirmándose que había ingresado a un área no apta para el baño recreativo.



Tras conocerse el lamentable suceso, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las señalizaciones y evitar el ingreso a sectores no habilitados para prevenir este tipo de tragedias.