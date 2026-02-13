Un hombre de 38 años fue aprehendido el jueves por la noche en el Barrio 348 Viviendas, acusado de violar medidas judiciales vigentes, ingresar sin autorización a una vivienda y provocar daños en el inmueble.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 22 horas por efectivos de la Comisaría Sexta, tras la denuncia de una mujer de 36 años. Según manifestó la víctima, el hombre —sobre quien pesan medidas de restricción y prohibición de acercamiento dispuestas por la Justicia— se presentó en su domicilio incumpliendo las órdenes judiciales y ocasionó destrozos.

Al arribar al lugar, el sospechoso intentó evadir a los uniformados escapando por los departamentos contiguos. Sin embargo, fue localizado minutos después en los pasillos del complejo habitacional y reducido tras un rápido operativo.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Género interviniente y fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.