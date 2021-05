Un Hospital entregó los cuerpos de dos fallecidos a las familias equivocadas

El martes, la familia de Romualdo Pérez fue notificada de su muerte, pero no se les permitió reconocer el cadáver por el protocolo de covid-19 y el fallecido fue enterrado sin que pudieran verlo. El jueves, el Hospital informó la muerte de Francisco Sánchez a su familia que, al no tratarse de un fallecimiento por covid, sí pudo reconocer el cuerpo y se descubrió que no era él sino Pérez. Este sábado, el cadáver enterrado fue exhumado, se determinó que efectivamente era de Sánchez y fue devuelto a su familia. En tanto, el cuerpo de Pérez continúa en la morgue del Gandulfo mientras la Justicia investiga si solo hubo una confusión en los partes de fallecimiento o si también hubo un cruce en el tratamiento médico de los pacientes.