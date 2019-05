Un "humorista" se burló del hijo de More Rial: Todo terminó en la Justicia

Jorge Rial (54) se metió en la disputa penal entre su hija Morena (20) y La Faraona. El periodista salió en defensa de la joven con una fuerte respuesta al humorista Martín Cirio (34) a través de su cuenta de Twitter. Todo comenzó cuando Morena anunció en su perfil de Instagram que le iniciará acciones penales a La Faraona, patrocinada por el doctor Alejandro Cipolla. Aparentemente, Cirio llamó a su bebé recién nacido, Francesco Benicio (2 meses), “niño monstruo” y “Mirko del conurbarno”, en alusión al famoso hijo de Marley. "Ayer finalmente, junto a mi abogado, denuncié penalmente a Martín Cirio. No voy a dejar pasar que una persona tan cínica y asquerosa ataque a mi hijo. Esto va para todos. Que se animen a hablar idioteces de él, ¡las van a pagar!", escribió More, indignada. Ante la repercusión de la noticia, La Faraona le respondió con acidez e ironía a través de su cuenta de Instagram. “¿Querés que responda la denuncia de More? ¡Nunca puedo tener un día en paz! ¡La conc... de mi hermana! Fui al gimnasio, llegó y qué me entero: ¡que More Rial me va a denunciar penalmente! Supongo que la venta de sus cosas por Instagram debe estar baja o alguien necesita unos 'mangos' y se juntó con este abogado; y dijeron ‘bueno, vamos a denunciar a Martín, a ver si le sacamos dos pesos’. ”, comenzó el humorista en sus historias. “No voy a explicar lo obvio, chicos. Todos los que me siguen conocen mi humor, saben que yo me río de mí mismo y de todos. Y si no lo pueden entender, está perfecto, clávenme una demanda. ¡Pero sean más inteligentes! Y cuando me metan una demanda por injuria, no me injurien porque yo les puedo hacer lo mismo. Nos vemos en Tribunales. ¡Siempre quise decir eso!”, completó Cirio, a pura ironía. Sin vueltas, Jorge Rial se hizo eco de sus declaraciones y publicó un contundente mensaje. “(More) No necesita nada. Los vas a necesitar vos (los 'mangos'). Ahora me toca a mí”, escribió sin medias tintas el conductor de Intrusos.