Ambos vehículos terminaron impactando contra el paredón de una de las esquinas y el conductor del Peugeot, un hombre de 60 años, sufrió un profundo corte en la cabeza, por lo que debió ser asistido por agentes de Tránsito y efectivos policiales, para luego ser trasladado al hospital para una mejor atención.

Por su parte, la camioneta, que circulaba por La Cantera en sentido sur-norte, era conducida por una mujer, quien iba acompañada por su hijo; ambos afortunadamente no sufrieron lesiones.

En el lugar actuaron personal de Tránsito y un móvil policial.