La inestabilidad climática que se anunció para la región comenzó de manera inesperada en la madrugada de este lunes. A la 1:42 horas, un potente rayo iluminó y aturdió a los vecinos de Cerrito, un momento que, por pura casualidad, fue capturado en video con impresionante detalle.

El suceso ocurrió en la calle Metrailler, donde un grupo de gurises circulaba en bicicleta mientras se filmaban. Sin imaginarlo, se convirtieron en testigos directos y registraron el instante exacto en que la descarga eléctrica se produjo, provocando un estruendo que despertó a más de uno en la localidad.

Los protagonistas de esta inesperada filmación fueron Santi Rojas, Axel Bertuni, Deian Luquesi y Ciro Yáñez. Afortunadamente, los cuatro se encuentran en buen estado, y compartieron el espectacular registro con medios locales.

El estruendo del rayo fue el preámbulo de una serie de descargas eléctricas que culminaron con la llegada de las primeras precipitaciones. Según los pronósticos, se esperan pocos milímetros de lluvia para la región, pero el episodio dejó en evidencia que la inestabilidad atmosférica continuará durante las próximas horas.

