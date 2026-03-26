Un incendio se registró este jueves por la tarde en el basural de la zona urbana de Ceibas, donde intervino una dotación de Bomberos Voluntarios.

El foco ígneo se produjo alrededor de las 17.17 y afectó un sector de basura y pastizales de aproximadamente cuatro metros por cuatro.

Para sofocar las llamas, los bomberos trabajaron con una línea de agua y herramientas específicas, logrando controlar la situación sin que se expandiera a otros sectores.

Tras finalizar las tareas, la dotación regresó a la base cerca de las 17.59.