Una dotación de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú intervino este martes en una vivienda ubicada en la zona de Avenida Parque y 3 de Caballería, tras un principio de incendio que se originó en la cocina del inmueble.

Según se informó, al lugar acudió el móvil 38. Al arribar, el personal constató una importante presencia de humo y fue guiado por los propietarios hacia el sector afectado.

El foco ígneo se desarrolló sobre muebles de cocina, aunque las llamas fueron sofocadas rápidamente por los propios moradores antes de la llegada de los bomberos.

Posteriormente, los efectivos realizaron tareas de ventilación para disipar el humo acumulado dentro de la vivienda y evitar mayores complicaciones.

Como consecuencia del incidente, se registraron daños en vidrios de una ventana y en el mobiliario de la cocina. No hubo personas lesionadas.