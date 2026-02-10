Este martes al mediodía, alrededor de las 11:30 horas, se declaró un incendio de campo en un monte ubicado en las inmediaciones del arroyo El Cura, en la zona de Irazusta al Sur.

Ante el aviso, respondió de inmediato el móvil 29 del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que comenzó con las tareas de control del fuego. Minutos después de las 12, y debido a la magnitud del siniestro, se sumó al operativo el móvil 36, reforzando el trabajo en el lugar.

Sin embargo, el incendio no logró ser controlado rápidamente y continuó activo durante la tarde. Por este motivo, cerca de las 15:20 horas se incorporó al operativo el móvil 28, con refuerzo de personal y equipamiento especializado.

Asimismo, desde el cuartel informaron que también se encontraba en camino la unidad cisterna del Gobierno de Gualeguaychú, con el objetivo de aportar mayor capacidad de abastecimiento de agua para combatir el fuego.



Finalmente, alrededor de las 16:40, el Cuartel informó que el incendio se encontraba circunscripto y que el móvil 29 emprendía su regreso a la base. En tanto, continuaban operando los móviles 28 y 36 con asistencia en la recarga de la unidad cisterna de la Municipalidad. Una hora más tarde, se dieron por finalizadas las tareas de extinción y los móviles regresaron al cuartel.



Según indicaron los Bomberos Voluntarios, el incendio afectó aproximadamente 15 hectáreas de monte, pasto y maleza. “En una primera instancia se trabajó con mochilas, debiendo replegarse el personal debido a fuertes vientos, altas temperaturas y gran exposición. Posteriormente se realizó un cortafuego y, una vez que el fuego salió del monte hacia las zonas bajas, se logró ingresar con móvil forestal liviano, trabajando con agua y mochilas, logrando el control total del foco. Durante el operativo, se procedía a la recarga del móvil con la asistencia de la unidad cisterna del Gobierno de Gualeguaychú”, detallaron.



Sin embargo, alrededor de las 18:10, el móvil 36 debió acudir una vez más al lugar del incendio a extinguir una reignición de las llamas.