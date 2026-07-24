Un incendio en una vivienda ubicada sobre calle Moreno al 390 requirió en la noche de este jueves la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

Hasta el lugar acudió el móvil 38, cuyos efectivos constataron que el fuego se había iniciado en el cielorraso del comedor de la vivienda, presuntamente como consecuencia de una falla eléctrica.

Los bomberos realizaron las tareas de extinción y de seguridad, para lo cual retiraron una superficie aproximada de 3 por 3 metros del cielorraso afectado. Una vez controlado el incendio, inspeccionaron el resto de las habitaciones con el objetivo de descartar la propagación del fuego y la existencia de focos ígneos remanentes.

La intervención permitió controlar la situación sin que se informaran personas lesionadas.