Este martes por la tarde, pasadas las 16 horas, se declaró un incendio de campo en la intersección de Boulevard Daneri y Federación, en la zona conocida como Los Algarrobos.

El siniestro motivó la rápida intervención del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que despachó al lugar los móviles 26 y 29 para contener el foco ígneo.

Poco más tarde, y como apoyo a las tareas de extinción, se sumó el móvil 37, reforzando el operativo en la zona afectada. Luego, minutos antes de las 17 horas, se incorporó también el móvil 28. Apenas media hora después, acudió personal de refuerzo el móvil 17.

Minutos antes de las 18 horas, se incorporó al operativo una cisterna del Gobierno de Gualeguaychú.



Noticia en desarrollo…