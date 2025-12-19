Un incendio forestal se desató este viernes por la tarde en las inmediaciones del Sanatorio San Carlos, en la zona oeste de San Carlos de Bariloche, lo que obligó a evacuar preventivamente el centro de salud y desplegar un amplio operativo de emergencia.

El foco ígneo se inició cerca de las 13.30 en un sector boscoso ubicado detrás del sanatorio, sobre la ladera del cerro Goye, en un área de interfase donde conviven vegetación natural e infraestructura urbana. Desde allí se elevó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre vecinos y autoridades.

Desde la municipalidad solicitaron a la población no acercarse al lugar ni interferir en el trabajo de los equipos de emergencia. En tanto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que mantiene medios aéreos en apresto para colaborar en el combate del fuego, aunque su intervención depende de las condiciones meteorológicas.

Puede interesarte

El incendio se desarrolla en una zona de difícil acceso, con abundante pino y pastizal seco, un combustible que favorece la rápida propagación de las llamas. El viento se convirtió en un factor determinante y complicó las tareas de contención.

Por prevención, se dispuso un operativo de seguridad vial: la avenida Bustillo permanece totalmente cortada entre los kilómetros 0 y 4, con desvíos hacia la avenida de los Pioneros y demoras en la circulación.

En el lugar trabajan bomberos voluntarios, brigadistas del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales y otros equipos especializados. Hasta el momento no se registraron viviendas afectadas, aunque la cercanía del fuego con zonas residenciales mantiene el alerta. El origen del incendio aún no fue determinado y será investigado una vez controlada la emergencia.

Fuente: TN