La llamada “Supergripe” H3N2 llegó a la Argentina, luego de las complicaciones que generó en varios países del hemisferio norte, que están atravesando el invierno. Durante los primeros días del 2026, el Instituto Malbrán confirmó 18 casos de gripe A (H3N2) en cinco provincias. La mitad pertenece al subclado K, considerado de mayor riesgo por su capacidad de contagio. El hallazgo reforzó la hipótesis de que podría haber una circulación comunitaria temprana, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica.

El subclado K de H3N2 ya fue detectado en otros países y está catalogado como una variante de vigilancia prioritaria. Su expansión recuerda la dinámica de la pandemia de H1N1 en 2009, aunque por ahora los casos son limitados. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el H3N2 suele provocar síntomas más intensos, lo que explica el término “supergripe” utilizado en los medios.

La "súpergripe K", como se la empezó a conocer en todo el mundo, está provocando estragos en distintas regiones del planeta con brotes altos en Europa, Asia y Norteamérica en las últimas semanas. El nivel de temor en varios de estos países llevó a la activación inmediata de protocolos de salud, como en Gran Bretaña, además de imponerse el uso obligatorio del barbijo, como en los tiempos de la pandemia de Covid-19.

Argentina fue el tercer país de América Latina en registrar casos de este virus, después de México y Chile. En las últimas horas, también se sumaron Perú y Bolivia, donde dispusieron una alerta epidemiológica por la subida de contagios.

"No hay que abrumar a la gente porque esto no va a ser el Covid. Lo que sí, esta variante aumenta la transmisibilidad, con lo cual es más fácil contagiarse, ese es el punto clave", manifestó Eduardo López, reconocido médico del departamento de Infectología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

Respecto a la vacuna contra el virus, el infectólogo destacó que "hay que aplicar la vacunación para el mes de marzo, lo más rápido posible".

¿Qué puede pasar en Gualeguaychú?

Ante el panorama nacional y regional, Ahora ElDía consultó al referente del consultorio de Infectología del Hospital Centenario Ignacio Bourlot acerca de qué puede suceder en nuestra ciudad.

Al respecto, el especialista observó en primer lugar que “en el hemisferio norte esta subvariante no estaba incluida en los tipos de vacunas que se usaron para prevenir la influenza este año y eso le produjo mayor cantidad de casos graves y algo de tensión en el sistema de salud, sobre todo en las terapias intensivas y las influenzas graves de pacientes inmunodeprimidos o con factores de riesgo para desarrollarlas”.

“En ese sentido nosotros tenemos una ventaja operativa en general respecto al hemisferio norte que es que el año que viene suelen llegar las vacunas con las modificaciones que incluyen las variantes que circularon allá. Entonces, si tenemos un abordaje temprano en cuanto a la vacunación de estos grupos de riesgo, tenemos la oportunidad de proteger mejor a esas poblaciones”, planteó.

Además, consideró que “es mucho menos probable” que aparezcan casos de manera masiva en verano: “Si bien hay virus respiratorios que se comportan de manera pan-estacional, es decir que pueden aparecer en más de una estación, para influenza no es tan relevante esa situación, no es común que haya brotes en el verano”.

En la misma línea, Bourlot marcó que “si bien el escenario de los viajes de las personas que pueden venir incubando la enfermedad o desarrollándola puede generar algún caso secundario acá, no debería encontrar condiciones como encierro, frío, hacinamiento, todas estas condiciones que los virus respiratorios en general necesitan para generar transmisiones más masivas o a más cantidad de gente”.

“Entonces es poco probable que se presente un brote durante el verano por estar sucediendo esta situación en el hemisferio norte. Sí es súper importante que lleguen temprano las vacunas y que la gente acceda rápidamente a esas vacunas, sobre todo los grupos de riesgo”, concluyó el infectólogo.

Las recomendaciones del Ministerio de Salud

• Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.

• Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

• Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

• Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

• Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

• Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

• Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).Personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza:

● Mantener las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso.

● En caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

● Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento del cuadro clínico, y personas pertenecientes a grupos con mayor riesgo de complicaciones.