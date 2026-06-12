El creador de contenido Valentino Bibel y su amigo Clemente Crespo publicaron un video en el que intentan visibilizar la salud mental masculina y generar conversación en torno a ella.

Bibel habló con Ahora ElDía y contó cómo surgió la idea: "Me empecé a topar con videos sobre que junio es el mes de la concientización de la salud mental masculina y dije ‘En guale no hay contenido sobre esto’. En mis redes ya hace mucho subo constantemente publicaciones para motivar a personas a que se animen a crear, reflexiones diarias y se me ocurrió abordar el tema para mover el avispero. Así que le empecé a mandar referencias a amigos y se re coparon. El que salió ayer, nos juntamos, lo filmamos y a las 3 horas lo publicamos. También me gustaría incluir videos sobre ansiedad y ludopatía además de depresión que son temas muy presentes en los adolescentes actuales”.

Sobre la salud mental masculina, Valentino reflexionó que “muchas veces a los hombres nos enseñan a guardarnos lo que nos pasa, a hacer como si estuviéramos bien o a resolver todo solos. Y en una época donde la ansiedad, la depresión y la soledad están tan presentes, me parece importante abrir conversaciones que normalmente no se dan. No pretendo dar lecciones ni hacer contenido desde un lugar profesional, sino generar espacios de reflexión, que alguien se sienta identificado, que se anime a hablar o a pedir ayuda si la necesita. Si un video logra que una persona se sienta menos sola, ya habrá valido la pena”.

Mes de la Concientización sobre la Salud Mental Masculina

Junio ​​es el mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina. Este mes está dedicado a arrojar luz sobre los problemas de salud mental que enfrentan los hombres y alentarlos a buscar ayuda. Es una oportunidad para romper el estigma en torno a la salud mental masculina, promover debates abiertos y brindar recursos a quienes los necesitan.

La salud mental de los hombres es un tema crítico que a menudo pasa desapercibido. A diferencia de la salud física, la salud mental no siempre es visible, por lo que es fácil pasarla por alto. Sin embargo, la salud mental es tan importante como la salud física.