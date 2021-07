Un influencer le miente a sus parejas para tener sexo sin preservativo

Naím Darrechi se corona como el usuario de Tik Tok de España con mayor cantidad de seguidores, siendo 27,9 millones las personas que consumen sus contenidos sobre bromas, reflexiones diarias, y muchas otras formas de entretenimiento.

Sin embargo, el alcance masivo de sus palabras le jugaron una mala pasada recientemente, y podría pagar muy caras consecuencias. Y es que el joven de 19 años se fue de boca durante una entrevista con el youtuber vasco “Mostopapi” y reveló detalles de sus prácticas sexuales que fueron ampliamente repudiadas en las redes sociales.

El influencer reveló frente a millones de espectadores que durante sus relaciones sexuales no utilizaba preservativo con la excusa de que le “cuesta mucho”. Y siguió: "Nunca lo utilizo, hasta que un día pensé que era raro que no dejara a ninguna chica embarazada. Voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema", aseguró.

Ante la severidad de estas declaraciones, el entrevistador le consultó, entre risas, si sus parejas sexuales estaban de acuerdo o si se enfadaban, a lo que muy confiado contestó: “Sí, pero bueno. Yo les digo que tranquilas, que soy estéril”, apuntó el tiktoker.

“Tu tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea”, concluyó el mediático, que en oportunidades pasadas fue repudiado en las redes sociales por su postura en contra de la legalización del aborto.

Repercusión

Tras el revuelo que han generado las palabras del influencer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha indicado este lunes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía el vídeo.

Embed Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

Las lamentables palabras de Naím Darrechi y la desatinada reacción de “Mostopapi” no tardaron en viralizarse y provocar un fuerte rechazo en distintas plataformas virtuales. El tiktoker fue acusado de hacer apología de la violación por “acabar dentro” de sus parejas sin su consentimiento y engañarlas.

En tanto, el escándalo traspasó la esfera mediática y llegó a oídos de las instituciones estatales. Y es que la propia ministra de Igualdad de España, Irene Montero, anunció que tomaría cartas en el asunto y que haría una presentación ante la Fiscalía española por “abuso sexual”.

Embed Ibai hablando del video de Mostopapi y esq no puede tener más razón pic.twitter.com/jxLY2VWOfY — υαимα (@juanma06_) July 12, 2021

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual, y la Ley Solo Sí es Sí lo reconocerá como agresión”, determinó la ministra de forma categórica.

“Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, concluyó Montero su mensaje, que fue saludado por miles de usuarios.

Embed Agresión sexual y cultura de la violación. Y quien le ríe la gracia, cómplice https://t.co/FBL2z8dHQE — Íñigo Errejón (@ierrejon) July 12, 2021

Otra de las figuras políticas que arremetieron contra el joven español fue el diputado de Más Madrid, Iñigo Errejón, quien desde su cuenta oficial de Twitter apuntó contra el youtuber y el tiktoker: "Agresión sexual y cultura de la violación. Y quien le ríe la gracia, cómplice".