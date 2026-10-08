El consumo masivo muestra una caída en las 24 provincias del país y ninguna recuperó los niveles que existían en 2023, según un estudio privado.

El trabajo de la Fundación Encuentro puntualizó que “es más profunda en el NEA y el NOA” y subrayó que “el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja”.

Adjudicó la situación al peso “del aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad”.

“Las ventas en supermercados de enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7,0% por debajo de 2025 en el total del país”, detalló el informe.

En qué región de la Argentina se concentran las bajas



A su vez, precisó: “Las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas”.

Entre provincias, la distancia va de Formosa, que vende 39,3% menos que en 2023, a Neuquén, con una baja de 3,1%.

El informe señala que, medido con el IPC general, el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones, con variaciones que van de una caída de 2,1% a una suba de 3,7%.

Frente a los precios regulados (tarifas, combustibles, transporte, salud prepaga y educación), en cambio, su poder de compra cayó entre 27,5% y 38,3%. El trabajo marca que “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”.

Como ejemplo utiliza el precio de la garrafa: “En el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, la garrafa de 10 kg aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a 276,0% del IPC regional.

Con este salto, un salario privado registrado promedio de la región pasó de comprar 91 garrafas a comprar 69.

Por otra parte, señaló que el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo crecieron Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta.

Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz (16,4%), Tierra del Fuego (15,6%) y Catamarca (12,3%), mientras que Buenos Aires concentró la mayor pérdida en volumen, con 79 mil puestos.

Hacia adelante, el informe sostiene que la evolución del consumo dependerá más de la recomposición del ingreso disponible de los hogares que del crecimiento agregado de la actividad.

Agencia NA