El presidente comunal de Aldea Spatzenkutter, el peronista Juan Lell, selló su incorporación al frigerismo tras un encuentro con el jefe de Gabinete provincial, Manuel Troncoso.

Lell fue reelecto en 2023 por el Frente Más por Entre Ríos. Esta semana la novedad es su salto hacia las filas de Rogelio Frigerio.

Al argumentar su decisión, Lell indicó: “Nos sentimos muy cómodos con Rogelio. Hay diálogo permanente, nos atienden y nos resuelven las gestiones. En esa sintonía y en esa relación que hemos generado a través de Manuel Troncoso es que decidí sumarme al proyecto de Rogelio Frigerio. Esto de ninguna manera significa dejar de ser peronista ni perder identidad. Fui, soy y voy a seguir siendo peronista” explicó.

Sobre la actualidad del Partido Justicialista, mencionó: “Hoy el PJ como partido, no contiene, no hay renovación dirigencial y se repiten los mismos nombres desde hace años. No tiene un norte. Hoy el norte es lo que propone Frigerio con una gestión integrada por distintos sectores, entre ellos a muchos peronistas, como su ministro de gobierno”.

Troncoso sigue cosechando dirigentes peronistas. En Concordia, su ciudad, ya había incorporado al ex intendente Alfredo Francolini y al ex precandidato a intendente Eduardo Asueta. Y viene de sumar a los intendentes Ariel Stucker de La Criolla y Javier Goldín de Estancia Grande, ambos distritos del departamento Concordia.