Un interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú fue hallado sin vida en la mañana de hoy, cuando personal del establecimiento se disponía a suministrarle la medicación habitual. El fallecimiento fue constatado alrededor de las 8.50, durante una recorrida sanitaria en el sector de alojamiento.

Según se informó, el hombre se encontraba descansando en una celda especial junto a otro interno, quien declaró que se hallaba durmiendo y no advirtió la situación hasta la llegada del personal penitenciario. Al ingresar el enfermero, se constató que el detenido estaba boca abajo y sin signos vitales.

El fiscal interviniente, Jorge Gutiérrez, dispuso una serie de medidas para establecer las formas y circunstancias del deceso. Si bien en una primera instancia no se observaron indicios de violencia y la principal hipótesis apunta a una muerte natural, la causa fue caratulada como “para establecer formas y circunstancias del fallecimiento”.

De acuerdo a la información oficial, el interno fue identificado como Dante Ismael Oroño, de 27 años, quien padecía epilepsia y se encontraba bajo tratamiento médico por esa patología. El joven estaba alojado en la unidad penal en carácter de procesado, tras haber sido trasladado desde la ciudad de Paraná el pasado 24 de diciembre, en el marco de una causa por robo agravado.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a la espera de los resultados de las diligencias ordenadas para confirmar el motivo del fallecimiento.