Un Jedi suelto en el país: Ewan McGregor está en la Argentina

Pero la principal noticia que hizo delirar a los fanáticos de la saga creada por George Lucas y continuada por Disney fue otra: Y es que el papel del muy querido maestro Jedi seguirá en manos del aclamado e inoxidable Ewan McGregor.

El actor escocés volverá a decir presente en una galaxia “muy, muy lejana” después de 14 años: su última aparición fue en Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005). Mientras tanto, los seguidores argentinos del protagonista de “Moulin Rouge” o “Big Fish” están exaltados al enterarse que el actor aterrizó en Buenos Aires ayer junto al director y productor David Alexanian.

McGregor realizó junto a Alexanian las mini series Long Way Round y Long Way Down, y según trascendió la visita de ambos sería por motivos laborales: y es que una vez más, juntos comenzarán a filmar la tercera temporada de esta tira tendrá lugar en diversos países de Latinoamérica y que arrancará, para la sorpresa de algunos, en Argentina.

El actor se encuentra hospedado en el hotel MIO, de la avenida Quintana, Recoleta, y se prepara para protagonizar un nuevo viaje en moto desde Ushuaia hasta Ecuador. Sí, su visita por nuestro país será larga debido a que esta tercera temporada comenzará en el sur.

Embed Hiperventilando. Me crucé a Ewan McGregor en la calle, en Recoleta. Le dije: "hace un par de días te ví en la #D23Expo y ahora estás acá!" Abrazo y selfie. No le pregunté qué hacía acá, disculpen, me pasaron Kenobis, Moulin Rouge y Trainspotting por la cabeza y me nublé pic.twitter.com/KjWMGsF86G — Santiago do Rego (@atilo) 29 de agosto de 2019

El primero en cruzarse con el artista británico fue el conductor de TN, Santiago do Rego, quien no dudó en capturar el momento y compartirlo en las redes sociales. “Me crucé a Ewan McGregor en la calle, en Recoleta. Le dije: "hace un par de días te ví en la #D23Expo y ahora estás acá!" Abrazo y selfie. No le pregunté qué hacía acá, disculpen…”, escribió junto a la postal con el actor.