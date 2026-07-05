En la madrugada de este domingo, efectivos de la Policía que se encontraban prestando servicio en un boliche de la Costanera debieron intervenir ante un presunto hecho de violencia de género.

Una joven de 18 años se presentó ante los policías e identificó a un hombre de 25 años, manifestando que momentos antes había sido agredida físicamente por él dentro del local.

Tras recabar la información correspondiente e identificar al señalado, se dio intervención a la Fiscal de Género de turno, quien dispuso la aprehensión del masculino y la recepción de la denuncia de la damnificada.

En consecuencia, personal de la Sección Comando Radioeléctrico procedió al traslado del aprehendido a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Por su parte, la joven manifestó que se presentaría por sus propios medios para formalizar la correspondiente denuncia.