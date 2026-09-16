Un joven de 24 años cayó con su moto a una cuneta de unos dos metros de profundidad en el ingreso a San Benito y fue rescatado esta mañana por personal de la División Bomberos Zapadores. El hecho ocurrió a las 8.05 sobre avenida Newbery, frente al Complejo de Fútbol Chapino. El motociclista estaba consciente.

El aviso movilizó de inmediato a los bomberos, que arribaron al lugar y trabajaron sobre la cuneta donde había quedado el joven junto a su motovehículo. Los efectivos realizaron primero la inmovilización y luego la extracción del motociclista, una tarea clave para evitar lesiones mayores.

Una vez fuera de la cuneta, el joven fue atendido por el personal médico que aguardaba en el lugar y trasladado en una unidad de emergencias médicas. Hasta el momento no se precisaron las circunstancias en que se produjo la caída.