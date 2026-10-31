Este domingo por la madrugada, alrededor de las 1, tuvo lugar una nueva tragedia vial en Paraná, sobre la calle Rondeau, entre Darwin y Ambrosetti. La víctima, identificada como Maximiliano Daniel Céspedes, de 41 años, circulaba en una motocicleta Yamaha FZ16 cuando se produjo la colisión con una camioneta Chevrolet LUV que transitaba en sentido contrario.

De acuerdo con la información policial, el conductor de la Chevrolet LUV, de 29 años, manifestó que intentó sobrepasar a otro vehículo y, durante esa maniobra, invadió el carril contrario, donde circulaba la motocicleta conducida por Céspedes.

Tras el impacto, el conductor de la pick-up se retiró del lugar. Sin embargo, minutos más tarde se presentó voluntariamente en la Comisaría Decimocuarta junto a su acompañante, de 27 años, y familiares. Dio positivo en el control de alcoholemia, con un resultado de 0,16 gramos de alcohol por litro de sangre, y quedó detenido por el supuesto delito de homicidio culposo.

En tanto, el acompañante fue identificado y no se informó una medida restrictiva de su libertad.

La camioneta Chevrolet LUV fue secuestrada y trasladada para la realización de las pericias correspondientes.

Tras el siniestro, personal policial encontró a Maximiliano Daniel Céspedes tendido sobre la calzada y sin signos vitales. Una ambulancia llegó al lugar y su personal médico constató el fallecimiento.

Posteriormente, Bomberos intervino en el traslado del cuerpo hacia la Morgue de Oro Verde.

Fuente: APFDigital