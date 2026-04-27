Personal de Comisaría Tercera intervino en un hecho de violencia familiar ocurrido el sábado en horas de la noche, en un domicilio de calles Juan B. Justo casi Misiones.

Presentes en el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 36 años de edad, quien manifestó que momentos antes su hijo, un menor de 17 años, pese a contar con medidas vigentes y en el marco de un conflicto de larga data, se hizo presente en el domicilio y mantuvo una discusión con la pareja de la entrevistada.

Como consecuencia del conflicto, originado por un reclamo, el menor habría lesionado al masculino con un arma blanca, provocándole una herida punzocortante a la altura del pecho, para luego darse a la fuga.

El lesionado fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Centenario, donde se le diagnosticó una lesión cortante penetrante en región pectoral media, siendo ingresado de manera inmediata a quirófano en estado crítico.

Se dio intervención al fiscal en turno.