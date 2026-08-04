Un grave hecho de resistencia a la autoridad dejó como saldo a un agente de policía con lesiones de gravedad en la ciudad de Victoria. El suceso ocurrió durante un operativo de control vehicular ubicado en la intersección de las calles Junín y Alem, en Victoria, cuando el personal apostado en el lugar detectó la maniobra intempestiva de un motociclista.

El conductor, de 18 años, circulaba a bordo de una moto de 110 cc sin casco protector. Momentos antes, el joven ya había evadido a alta velocidad un primer puesto de control en Güemes y Alem, ingresando de manera imprudente en sentido contrario por esta última arteria.

Al advertir la maniobra, el agente, de 26 años e integrante de la Sección 911 y Videovigilancia, le hizo señas para que detuviera su marcha. Sin embargo, el motociclista hizo caso omiso y embistió de frente al uniformado. A causa del violento impacto, Sena cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica, impactando su cabeza contra el suelo.

Aunque en un primer momento el agente presentó raspones leves y dolores persistentes, su estado de salud se complicó al llegar a su domicilio. Ante el recrudecimiento del malestar craneal, asistió de urgencia al Hospital Fermín Salaberry, donde los estudios radiográficos y tomográficos confirmaron una fractura de cráneo.

Debido a la severidad del diagnóstico —calificado por los médicos como de complejidad moderada—, el funcionario fue ingresado al Policlínico Victoria bajo la cobertura de su A.R.T., a la espera de su inminente traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Paraná.

Fuente: AHORA