Este martes por la noche, alrededor de las 21:35 horas, personal la Comisaría Novena de Gualeguaychú procedió a la aprehensión de un joven de 18 años, en el marco de un procedimiento por quebrantamiento de arresto domiciliario.

El hecho tuvo lugar alrededor en las inmediaciones de San Juan y Courtet, en la zona de una plaza. Mientras los efectivos se encontraban de recorrida preventiva, divisaron al joven circulando en la vía pública, pese a que tenía una medida de arresto domiciliario vigente.

Al advertir la presencia de la Policía, el muchacho intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido.

Se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, quien dispuso su aprehensión y posterior traslado a la Jefatura Departamental.