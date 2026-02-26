Un joven de 18 años falleció a raíz de la colisión entre una moto y auto en la ruta provincial 32 durante la madrugada de este jueves.

El grave hecho fue cerca de las 4:50 de la madrugada en el kilómetro 41, en jurisdicción de Viale.

La policía informó que el hecho involucró a un automóvil Peugeot 307 y una motocicleta Motomel. Según se indicó a ANALISIS, el conductor de la motocicleta, un joven de 18 años, falleció en el lugar a raíz de las graves lesiones. El muchacho circulaba sin acompañantes al momento del siniestro.

Por su parte, el automóvil estaba al mando de un hombre de 52 años, que viajaba sin acompañantes, y no sufrió lesiones. Sin embargo, fue derivado al hospital vialense para chequear su estado de salud.

En el lugar trabajó personal policial de comisaría Viale, que dio intervención a la Fiscalía.

