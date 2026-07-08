En la madrugada de este miércoles, alrededor de la 01:00 horas, personal de Comisaría Octava que se encontraba de recorrida preventiva observó a un joven encapuchado en actitud sospechosa frente a un domicilio, en inmediaciones de calles Furques y Palavecino.

Al intentar identificarlo, el masculino reaccionó de manera agresiva e intentó agredir a uno de los funcionarios policiales con un elemento punzante, sin lograr su cometido. Inmediatamente se produjo un forcejeo, logrando el personal reducirlo.

Informado de lo sucedido, el Fiscal de turno dispuso la aprehensión del joven, de 19 años de edad, el secuestro del elemento utilizado.

El aprehendido quedó alojado en dependencia policial a disposición de la magistratura interviniente.