En la madrugada de este viernes, alrededor de las 03:15 horas, personal policial fue comisionado por el Comando Radioeléctrico a un boliche bailable ubicado en la zona de Costanera, en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Guerra.

En el lugar, se entrevistaron con el oficial a cargo del servicio adicional, quien informó que un joven de 19 años, al intentar ingresar al local, se negó a ser requisado por el personal policial presente.

Ante esta situación, el individuo comenzó a agredir verbalmente y a manifestar una actitud hostil hacia los funcionarios.

Por tal motivo, se le solicitó que se retirara del establecimiento. Sin embargo, antes de hacerlo, el mismo reaccionó de manera agresiva contra un funcionario policial uniformado, configurándose el delito de resistencia a la autoridad.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.