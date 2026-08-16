Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Villaguay, acusado de haber agredido a su madre, de 39 años, con una botella de vidrio. La mujer sufrió un corte en el cuero cabelludo y debió ser trasladada al Hospital Santa Rosa.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este domingo. Personal de la Jefatura Departamental Villaguay intervino en inmediaciones de la garita policial ubicada sobre avenida Tomás de Rocamora, donde procedió a la aprehensión del joven.

De acuerdo con la información policial, el joven habría atacado físicamente a su madre utilizando una botella de vidrio, provocándole una lesión en la cabeza.

La mujer fue asistida y trasladada en ambulancia al Hospital Santa Rosa para recibir atención médica.

Tras ser informado sobre lo ocurrido, el fiscal en turno dispuso la detención del joven y ordenó continuar con las actuaciones. También intervino la Comisaría de Minoridad y el médico policial.