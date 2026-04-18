Siendo alrededor de las 08:30 horas, personal policial de Comisaría Tercera intervino en un domicilio ubicado en calle Palacios al 800 aproximadamente, a raíz de un hecho de violencia de género.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una mujer con lesiones visibles y en estado de shock. De averiguaciones practicadas en el lugar, se estableció que momentos antes, tras regresar a la vivienda, se habría originado una discusión con su pareja por motivos de índole personal, la cual fue escalando en violencia.

El presunto autor se encontraba en el lugar al momento de la llegada de los uniformados, siendo inmediatamente reducido y demorado. Se solicitó la presencia de una ambulancia para la asistencia de la víctima, quien posteriormente fue trasladada al nosocomio local para su correspondiente atención médica, presentando lesiones de carácter leve.

Puesta en conocimiento la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la aprehensión del individuo, de 20 años, y la continuidad de las actuaciones de rigor.