Alrededor de las 08:00 horas, personal de la Comisaría Cuarta intervino ante un requerimiento por una supuesta riña, ocurrido en inmediaciones de calles Schachtel y Los Timbúes, de esta ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre de 20 años de edad, quien se encontraba generando disturbios con otro masculino. Ante la presencia policial, el joven se mostró reticente e intentó evadir la intervención de los uniformados.

Asimismo, durante la intervención, la madre del joven manifestó que su hijo se encontraba profiriendo amenazas hacia ella, motivo por el cual se puso la situación en conocimiento de la Fiscalía de Género en turno.

La autoridad judicial dispuso la aprehensión del joven, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.